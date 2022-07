மோடி எப்டி பேசி இருக்காரு பாருங்க.. “சர்வாதிகாரம்” - பழைய வீடியோவை காட்டி சந்திரசேகர் ராவ் கேள்வி

English Summary

Chandrashekhar Rao Criticizing Narendra Modi by playing his old video on rupee fall: டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு குறைந்துள்ளதை விமர்சித்த தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர் ராவ், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பழைய வீடியோவை போட்டுக்காட்டி இதையே நாங்களும் சொல்கிறோம் என்று கூறியுள்ளார்.