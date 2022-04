அருவெறுப்பு.. தமிழ்நாட்டிற்காக பாய்ந்து வந்த கேசிஆர்.. ஆளுநர் ரவிக்கு பறந்த அட்வைஸ்.. பின்னணி

English Summary

KCR statement against Tamil Nadu governor RN Ravi amid his fight with Telangana governor Tamilisai. தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரவி குறித்து தெலுங்கானா முதல்வர் கே சந்திரசேகர ராவ் விமர்சனம் செய்து பேசி உள்ளார். அதேபோல் மற்ற மாநில ஆளுநர்கள் குறித்தும் கேசிஆர் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.