நபிகள் நாயகம் பற்றிய சர்ச்சை கருத்து..கைது செய்யப்பட்ட தெலுங்கானா எம்எல்ஏ ஜாமீனில் விடுதலை

English Summary

Telangana BJP MLA T Raja Singh was granted bail: (நபிகள் நாயகம் பற்றி சர்ச்சை கருத்து தெலுங்கானா பாஜக எம்எல்ஏ டி.ராஜாசிங் ஜாமீனில் விடுதலை) Telangana BJP MLA T Raja Singh was granted bail after his arrest. Singh was arrested for allegedly making derogatory remarks on Prophet Muhammad.