மோகன்தாஸ் பை சவாலுக்கு ரெடி.. களத்திற்கு வந்த தெலுங்கானா முதல்வர் கேசிஆர் மகன் கே.டி.ராமாராவ்

English Summary

(ஊட்டச்சத்து குறைப்பாட்டை அடுத்த 18 மாதங்களில் சரி செய்துவிடுவோம் என கேடிஆர் உறுதி): A great deal of debate is surfacing about the rising rates of malnutrition in Telangana. In this case, the state minister and the son of the Chief Minister K.T. Rama Rao has said that this nutritional deficiency will be corrected in the next 18 months.