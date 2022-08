மோசமாகும் காங்கிரஸ் நிலைமை.. குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு ஆதரவாக முன்னாள் அமைச்சர் உட்பட 5 பேர் விலகல்

English Summary

(குலாம் நபி ஆசாத்துக்கு ஆதரவாக ஜம்மு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராஜனாமா): Ghulam Nabi Azad Quits Congress LIVE Updates: Azad said in his resignation letter that the 23 leaders who wrote to point out weaknesses in the party were abused, insulted, humiliated, vilified