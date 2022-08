ஒடிசா மில்லட்ஸ் மிஷன்.. பாரம்பரிய உணவு பயிர்களை மீட்கும் முயற்சி.. நவீன் பட்நாயக் அரசு புது புரட்சி!

English Summary

(சிறுதானிய உற்பத்தியை அதிகரிக்க ஒடிசா மாநில அரசு மேற்கொண்டுள்ள புதிய முயற்சி): A greener revolution is taking shape in the heart of Odisha's tribal farmland—thanks to the Odisha Millets Mission (OMM), launched in 2017 on Chief Minister Naveen Patnaik’s watch. The revolutionaries in this crusade are farmers with sickles and shovels tilling their land to revive their traditional food crop as well protect the environment.