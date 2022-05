கலவரமா பண்றீங்க.. உ.பி.யிலிருந்து ராஜஸ்தானுக்கு புல்டோசர் அனுப்புவோம்.. ஜாக்கிரதை.. கடுகடுத்த கங்கனா

English Summary

Actress Kangana ranaut says that bulldozers will be sent to Rajasthan riot places from UP: ராஜஸ்தானில் கலவரங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாவிட்டால் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து புல்டோசர்களை அனுப்பி வைப்போம் என பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் தெரிவித்து இருக்கிறார்.