ஓஹோ.. இப்டி ஒரு லிஸ்டே இருக்கா? காங்கிரஸிலிருந்து விலகி வடகிழக்கு மாநில பாஜக முதலமைச்சரானவர்கள்

Cheif ministers of North east states who quit from congress and joined in BJP: திரிபுரா மாநில புதிய முதலமைச்சராக நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ள மாணிக் சஹா இதற்கு முன்னதாக காங்கிரஸ் கட்சியில் பொறுப்பு வகித்தவர். இப்படி வடகிழக்கு மாநிலங்களில் காங்கிரஸிலிருந்து விலகி பாஜகவில் இணைந்தவர்களுக்கு அம்மாநில பாஜக முதலமைச்சர் பதவி வழங்கி இருக்கிறது.