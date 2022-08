காங். மோதல்! காஷ்மீரில் முக்கிய பொறுப்பை துறந்த குலாம் நபி! நியமிக்கப்பட்ட சில நிமிடங்களில் ராஜினாமா

English Summary

(காங்கிரஸ் கட்சியின் ஜம்மு காஷ்மீர் தலைவர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்தார் குலாம் நபி ஆசாத்): Hours after being appointed, Congress leader Ghulam Nabi Azad on Tuesday resigned from the post of the head of Jammu and Kashmir Congress campaign committee.