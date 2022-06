குஜராத் ரிஸ்க்.. சிவசேனா எம்எல்ஏக்களை அசாம் அழைத்து செல்ல ரெடியாகும் பாஜக - ஏன் தெரியுமா?

English Summary

Maharashtra Shivsena rebel MLAs to be moved to hotel in Assam: குஜராத் ஹோட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் மகாராஷ்டிரா மாநில எம்.எல்.ஏக்களை அசாமுக்கு இடமாற்றம் செய்ய பாஜக ஆயத்தமாகி வருகிறது.