அந்த மனசு தான் கடவுள்.. பறவைகளுக்காக 6 மாடி கட்டிடத்தை கட்டிய ஜெய்ப்பூர் மக்கள்.. குவியும் பாராட்டு!

English Summary

A six-storey building in Rajasthan has been constructed exclusively for birds: (ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பறவைகளுக்காகக் கட்டுப்பட்டுள்ள 6 மாடிக் கட்டிடம்) Jaipur now has 6 storey building exclusively for birds.