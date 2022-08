ராஜஸ்தான் அரசியலில் திருப்பம்.. பட்டியலின மாணவர் பலியால் எகிறும் பிரஷர்.. காங். தலைகள் ராஜினாமா!

English Summary

(ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பட்டியலின மாணவன் ஒருவன் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அம்மாநில அரசுக்கு புதிய தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது): It was alleged in the FIR that Dalit boy Indra Kumar was beaten by his teacher Chhail Singh for touching the drinking water pot