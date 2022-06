கோவா ஓட்டலில் “குத்தாட்டம்” - ஏக்நாத் ஷிண்டே முதல்வராவதை அடுத்து சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் ஜாலி

English Summary

Eknath Shinde supporting shivsena MLAs, in the goa hotel dancing following his name being announced as the Chief Minister of Maharashtra: ஏக்நாத் ஷிண்டே இன்று முதலமைச்சராக பதவியேற்பார் என்று தேவேந்திர பட்னவிஸ் தெரிவித்தார். இதனை தொடர்ந்து அவரது ஆதரவு சிவசேனா எம்.எல்.ஏக்கள் கோவா விடுதியில் குத்தாட்டம் போட்டனர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.