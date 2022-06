3 நாட்களில் 2 வது சம்பவம் - இந்தியாவில் அடுத்தடுத்து திடீர் மரணமடைந்த முன்னணி பாடகர்கள்

English Summary

Then Edava Basheer, Now KK - 2 Indian singers in 3 days sudden death create sadness among music lovers: கேரளாவை சேர்ந்த பிரபல பாடகர் எடவா பஷீர் கடந்த 29 ஆம் தேதி மேடையிலேயே மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த நிலையில், நேற்று கொல்கத்தாவில் பிரபல பாடகர் கிருஷ்ணகுமார் குன்னத் மாரடைப்பால் மரணித்துள்ளார்.