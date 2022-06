மோடி, அமித்ஷாவின் புதிய சாதனை.. இத யாரும் கண்டுக்கலயே! - திரிணாமூல் எம்.பி.யின் வஞ்சப் புகழ்ச்சி

English Summary

TMC MP Derek O'Brien trolls Modi and Amitsha for not appointing Lok sabha Deputy speaker: மக்களவை துணை சபாயாகரை 1,096 நாட்களாக நியமனம் செய்யாமல் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் புதிய சாதனை படைத்து இருப்பதாக திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி டெரிக் ஓ பிரையன் வாழ்த்தி இருக்கிறார்.