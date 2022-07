புதிய ‘கத்தி’ தயாரித்த உதய்பூர் கொலையாளி.. தூக்கு தண்டனையா என்று கேள்வி - பாஜகவினருடன் இருந்தாரே?

English Summary

Udaipur murderer made own knife to kill tailor - Asking about judgement: ராஜஸ்தானில் பாஜகவை சேர்ந்த நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக பதிவிட்டதாக கூறி தையல்காரரின் தலையை துண்டித்து படுகொலை செய்தவர்கள் நீதிமன்ற வளாகத்திலேயே தாக்கப்பட்டனர்.