”என் மாமா மீது நடவடிக்கை எடுங்க!” - கோபத்தில் கொந்தளிக்கும் உதய்பூர் கொலையாளியின் மருமகன்

English Summary

Udaipur tailor murderer's nephew demands to take severe action against his uncle: ராஜஸ்தானில் பாஜகவை சேர்ந்த நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக பதிவிட்டதாக கூறி தையல்காரரின் தலையை துண்டித்து படுகொலை செய்தவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவரது மருமகன் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.