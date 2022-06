பக்கெட் மண்ணை அள்ளி.. தலையில் போட்டுக்கொண்ட காங்! கோட்டைனா சும்மாவா.. அமித் ஷா அதிர்ச்சி வைத்தியம்

English Summary

Why will Hardik Patel joining BJP may cause Congress huge in Gujarat? ஹர்திக் பட்டேல் குஜராத்தில் பாஜகவில் இணைந்ததன் மூலம் அங்கு தேர்தல் பார்முலா மொத்தமாக மாறி இருக்கிறது.