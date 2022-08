மனித வாடையே இல்லை! 26 வருடம் அமேசானில் தனியாக வாழ்ந்த மர்ம நபர்.. மொத்த இனமும் அழிந்த சோகம்!

English Summary

Amazon forest tribal man who lived solo for 26 years is no more. அமேசான் காட்டில் தனியாக கடந்த 26 வருடமாக வசித்து வந்த "குழி மனிதர்" மரணம் அடைந்துவிட்டதாக செய்தி வெளியாகி உள்ளது. உலகம் முழுக்க பலரை இந்த செய்தி அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.