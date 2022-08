மர்மம்.. தொடுவானத்தில் திடீரென தோன்றிய பர்பிள் நிற கோடு! பதறிய மக்கள்.. விசாரித்தால்.. ட்விஸ்ட்

English Summary

Bizarre news: Why sky turned purple in Chile suddenly? What happened? சிலி நாட்டில் தொடு வானத்தில் திடீரென பர்பிள் நிறத்தில் கோடுகள் தெரிந்தது பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.