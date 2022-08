200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சுதந்திரம் அளித்தவரின் இதயத்தை இன்றும் சிறப்பிக்கும் பிரேசில்

English Summary

(போர்த்துகல் நாட்டின் அரசரின் இதயத்தை பாதுகாக்கும் பிரேசில் நாட்டினர்): The urn with the heart of Portuguese monarch Dom Pedro I, who declared Brazil's independence from Portugal 200 years ago and was named Emperor of Brazil, arrives for a welcome ceremony at the Planalto Palace, in Brasilia.