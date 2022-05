போராட்டம்...பொருளாதார நெருக்கடிக்கு இடையே இலங்கையில் களை கட்டிய புத்தபூர்ணிமா கொண்டாட்டம்

English Summary

Buddha purnima 2022: (உலகம் முழுவதும் புத்த பூர்ணிமா கொண்டாட்டம்) Buddha purnima is celebrated all over the world with great enthusiasm. Buddhist strains floated in the flood of light in countries including Thailand, Vietnam, China and Japan. The Buddhist Purnima celebrations in Sri Lanka have been weeded out by the economic crisis and anti-government protests.