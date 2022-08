“ராணுவம், ஏவுகணை” தயார்.. தைவானை மிரட்டும் சீனா! அசராத அமெரிக்கா - உச்சக்கட்ட பதற்றம்

English Summary

China to launch military operations against Taiwan after Nancy pelosi visit: சீனாவின் கடும் எதிர்ப்புகளை மீறி அமெரிக்க சபாநாயகர் நான்சி பெலோசி தைவான் சென்றடைந்த நிலையில், அந்நாட்டின் மீது ராணுவ நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சீனா தயாராகி இருக்கிறது.