கார்டினல் பதவி பெரும் முதல் தலித்... 2 இந்திய பேராயர்களை தேர்வு செய்த போப் பிரான்சிஸ்

English Summary

First Indian Dalit to get a honour as Cardinal - Pope Francis announced 2 Indians Archibishob: போப் பிரான்சிஸால் கார்டினலாக பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட உள்ள 21 பேராயர்களில் 2 பேர் இந்தியர்கள் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.