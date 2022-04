இந்திய முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்புக்காக பிரார்த்தியுங்கள் - பிரபல கால்பந்து வீரர் மெசுத் ஓசில்

English Summary

Footballer Mesud Ozil raise voice against attack on Muslims in India: மனித உரிமைகள் மீறப்படும் இந்தியாவில் வாழும் முஸ்லிம் சகோதர சகோதரிகளுக்காக பிரார்த்தியுங்கள் என ஜெர்மனி முன்னாள் கால்பந்து வீரர் மெசுத் ஓசில் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்.