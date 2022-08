கூகுளுக்கு ஆஸ்திரேலியா கோர்ட் விதித்த மில்லியன் டாலர் அபராதம்; ஏன் தெரியுமா?

English Summary

(கூகுள் நிறுவனத்திற்கு, பயனாளர்களை தவறாக வழிநடத்தியதற்காக அபராம் வித்தது ஆஸ்திரேலிய நீதிமன்றம்): Australia's competition watchdog said on Friday that Alphabet Inc’s Google unit was ordered by the country’s Federal Court to pay AU$60 million ($42.7 million) in penalties for "misleading users on collection of their personal location data."