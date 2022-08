6 இடங்கள்.. 6 வியூகங்கள்.. ஒரே இரவில் அமெரிக்காவை திக்கி திணற வைத்த சீனா.. டிராகனின் மெகா பதிலடி!

English Summary

How did China respond to USA after Nancy Pelosi Taiwan visit. தைவானுக்கு அமெரிக்காவின் நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் நான்சி பெலுச்சி சென்றுள்ளதால் சீனா கடும் கோபத்தில் இருக்கிறது. இதனால் தைவானுக்கும், அமெரிக்காவிற்கும் பல முனைகளில் இருந்தும் சீனா பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.