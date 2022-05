திக் திக் பயணம்! சின்ன படகுகளை வைத்து.. கடலில் ரஷ்யா ஆடும் ஸ்மார்ட் கேம்! கையை பிசையும் அமெரிக்கா!

English Summary

How Russia is using its small boats to send Oils to Asian countries? ரஷ்யாவில் இருந்து சீனா உள்ளிட்ட ஆசிய நாடுகள் பலவற்றுக்கு எண்ணெய் கொண்டு செல்ல மிகவும் ரிஸ்க்கான பயணங்களை பல்வேறு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எடுத்து வருகிறதாம்.