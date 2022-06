அரபு நாடுகள் மட்டுமல்ல... நபிகள் நாயகம் அவதூறு தொடர்பாக இந்திய தூதருக்கு மலேசிய அரசு சம்மன்

English Summary

Malaysian government issued summon to Indian envoy over remarks on Prophet Muhammad: நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நபுர் ஷர்மா தெரிவித்த சர்ச்சை கருத்து தொடர்பாக இந்திய தூதர் விளக்கமளிக்குமாறு மலேசிய அரசு சம்மன் அனுப்பி இருக்கிறது.