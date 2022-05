தனி ஆளாக கெத்து காட்டும் இம்ரான் கான்! ஸ்தம்பித்துபோன இஸ்லாமாபாத்.. களமிறங்கிய ராணுவம்! என்ன நடக்கிறது

English Summary

Pakistan government called in the army to protect the Red Zone as former Pakistan Prime Minister Imran Khan entered Islamabad: (பாகிஸ்தான் தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தில் இம்ரான் கான் மாபெரும் போராட்டம்) Imran Khan's massive protest in Islamabad.