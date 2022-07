இதயத்தை துளைத்த புல்லட்! பரிதாபமாக உயிரிழந்த ஷின்சோ அபே.. கடைசி நொடிகளில் நடந்தது என்ன? பரபர தகவல்

English Summary

For nearly five hours after former Japan Prime Minister Shinzo Abe declared death: (ஜப்பான் முன்னாள் பிரதமர் ஷின்சோ அபே மருத்துவமனைக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை விவரம்) what happened to Shinzo Abe.