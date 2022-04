அவங்க பிளனே வேற! சொன்ன புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிளீஸ்! யாருக்காக சொல்கிறார் ஜெலன்ஸ்கி.. பரபர உக்ரைன்

English Summary

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has said the fate of Ukraine will be decided in the country’s east and south: (உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி ரஷ்யா போர் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் தமிழ்) Zelenskyy's latest speech about Ukraine war.