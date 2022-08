உக்ரைன் ஸ்டைல் அட்டாக்.. தைவானை சீனா குறி வைப்பது ஏன்? மேற்கு உலகம் அஞ்சியது போலவே நடக்குதே!

English Summary

What is the reason behind China- Taiwan-USA conflict? All you need to know. தைவான் - உக்ரைன் இடையில் எதிர்பார்த்தபடியே போர் மேகம் சூழ்ந்துள்ளது. அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் நான்சி பெலுச்சி தைவான் சென்ற நிலையில், தைவானுக்கு சீனா தனது போர் விமானங்களை அனுப்பி உள்ளது.