கேமரா மேனுக்காக காத்திருந்தாரா மோடி? தாயை சந்தித்தபோது நடந்த சம்பவம் -வீடியோவை நீங்களே பாருங்க

Is PM Narendra Modi waiting for camera man? Netizens trolling by sharing a video in Modi mother's home: 100 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய தனது தாயை சந்திக்க சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, கேமராமேன் வரும்வரை காரிலேயே காத்திருந்ததாக வீடியோவை பகிர்ந்து நெட்டிசன்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.