விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் வரப் போகுது! பிரியாணி கடைகளை மூடுங்க! காஞ்சிபுரத்தில் பறந்த ஆர்டர்!

English Summary

the police have ordered the closure of meat and biryani shops on September 2 and 4 in view of Vinayagar Chaturthi procession in the areas under Sivakanchi police station limits in kanchipuram ; காஞ்சிபுரம் சிவகாஞ்சி காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு செப்டம்பர் 2 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் இறைச்சி மற்றும் பிரியாணி கடைகளை மூட காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.