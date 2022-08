‘உளவுத்துறை போலீஸ் பேசுறேன்.. புகார் வருது.. ஜப்தி பண்ணிருவோம்’- 7 லட்சத்தை அபேஸ் செய்த இளைஞர் கைது!

English Summary

The man, who claimed to be an intelligence officer, threatened and received Rs. 7 lakh : முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சம்பத் என்பவரை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தான் உளவுத்துறை அதிகாரி எனக் கூறிய மர்ம நபர், புகார் வந்திருப்பதாக மிரட்டி, ரூ.7 லட்சம் பணம் பெற்றுள்ளார்.