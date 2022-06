FREE FIRE கேமால் சிதைந்த குடும்பம்.. நண்பர்கள் மோசடி! தாயின் சேலையில் தூக்கிட்டு மாணவர் தற்கொலை

English Summary

College students suicide in Karur because of Free fire online game addiction: ஃப்ரீ ஃபையர் ஆன்லைன் கேம் 2 ஐடிக்களை நண்பர்கள் திருடியதால் மனமுடைந்த கல்லூரி மாணவர் தாயின் சேலையை தூக்குக் கயிறாக மாற்றி தற்கொலை செய்திருக்கிறார்.