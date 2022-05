இது தேவையில்லாத வாதம்.. 72 மணி நேரம் கெடு கொடுத்த அண்ணாமலை.. அமைச்சர் சிவசங்கரின் பொளேர் பதிலடி

English Summary

Unnecessary argument says Tamilnadu transport minister SS Sivasankar for Annamalai's Statement: (தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு அமைச்சர் எஸ்எஸ் சிவசங்கர் பதிலடி) Annamalai announced protest if state govt doesn't reduce petrol price.