அரைமணி நேர ஆலங்கட்டி மழை... வெள்ளக்காடான ஓசூர்! முழங்கால் வரை தேங்கிய மழை நீரால் தத்தளித்த மக்கள்

30 minutes hail in Hosur causes flood in rush road and bus stand: ஓசூர் மாநகராட்சியில் அரைமணி நேர மழைக்கே முக்கிய சாலைகள், பேருந்து நிலையத்தில் முழங்கால் அளவு மழை வெள்ளம் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர்.