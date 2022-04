அமித்ஷாவுக்கு எதிர்ப்பு.. புதுச்சேரியில் விரைவில் திமுக கூட்டணி ஆட்சி - கி.வீரமணி ஆருடம்

English Summary

Alliance head by DMK will sworn in Puducherry - Says K.Veeramani: தமிழகத்தை போல புதுச்சேரி மக்களும் உண்மையை புரிந்துக்கொண்டு இருப்பதால் அமித்ஷா வருகைக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பி உள்ளதாகவும், அங்கு விரைவில் திமுக கூட்டணி அரசு ஆட்சியமைக்கும் எனவும் கி.வீரமணி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.