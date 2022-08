தவறை ஒப்புக்கொண்ட தனலட்சுமி.. தமிழக தடகள வீராங்கனைக்கான தடைகாலம் குறைப்பு

English Summary

Ban period reduced to 3 years for TN Athlete Dhanalakshmi for Doping: ஊக்கமருத்து புகாரில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை தனலட்சுமிக்கு விதிக்கப்பட்ட தடைகாலம் 3 ஆண்டுகளாக குறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.