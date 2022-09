விறுவிறு ஓட்டுப்பதிவு.. பிரிட்டன் பிரதமராகும் லிஸ் ட்ரஸ்.. இந்திய வம்சாவளி ரிஷிசுனக்கிற்கு பின்னடைவு

English Summary

Who will be the next Prime Minister of Britain? While the election is going on briskly, there are reports that Rishi Sunak of Indian origin has suffered setbacks and Liz Truss, who has competed against him, may win and become the Prime Minister. பிரிட்டனின் அடுத்த பிரதமர் யார்? என்பதற்கான தேர்தல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக்கிற்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்டுள்ள லிஸ் ட்ரஸ் வெற்றி பெற்று பிரதமராகலாம் எனவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.