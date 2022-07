இங்கிலாந்து பிரதமர் தேர்வு.. முதல் சுற்று வாக்கெடுப்பில் இந்தியர் ரிஷி வெற்றி.. தீவிரமடையும் போட்டி

English Summary

England PM Race: Rishi Sunak wins the first round of voting among conservative MPs. இங்கிலாந்து பிரதமர் தேர்வுக்கான முதல் சுற்று வாக்கெடுப்பில் ரிஷி சுனக் வெற்றி பெற்றுள்ளார். 8 எம்பிக்களுக்கு இடையில் நடந்த போட்டியில் இவர்தான் அதிக வாக்குகளை பெற்றுள்ளார்.