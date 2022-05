காசியில் சிவன் எங்கும், எதிலும் உள்ளார்! கியான்வாபி மசூதி குறித்து நடிகை கங்கனா ரனாவத் கருத்து

English Summary

Bollywood actress Kangana Ranaut says Lord Shiva is everywhere in Varanasi: கியான்வாபி மசூதி விவகாரம் பூதாகரம் எடுத்துள்ள நிலையில் காசியில் எங்கும் எதிலும் சிவன் உள்ளார் என நடிகை கங்கனா ரனாவத் தெரிவித்துள்ளார்.