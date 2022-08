கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட தாய்; 30 ஆண்டுக்கு பின் குற்றவாளிகளை பிடிக்க உதவிய மகன்! நடந்தது என்ன?

English Summary

Brothers arrested for raping a girl before 30 years with the help of son: கடந்த 1994 ஆம் ஆண்டு கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட தாய்க்கு பிறந்த மகன், 30 ஆண்டுகள் கழித்து 2 குற்றவாளிகளை கைது செய்ய உதவி இருக்கிறார்.