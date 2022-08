நொய்டா அடுக்குமாடி குடியிருப்பு இடிப்பை காண குவிந்த மக்கள்... உறவினர்களுக்கு பறக்கும் வீடியோ கால்கள்

English Summary

(நொய்டாவில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை இடிக்கும் காட்சிகளை பாரக்க ஏராளமானோர் குவிந்துள்ளனர்): Today at 2.30 pm, two big buildings Apex and Cheyenne in Lucknow, Uttar Pradesh are being demolished. In this case, many people are standing in front of this building and taking selfies. The area around this building is almost like a selfie point.