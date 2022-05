கியான்வாபி மசூதிக்குள் திடீர் சிவலிங்கம்... சீல் வைக்க உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம் - பரபரப்பில் வாரணாசி

English Summary

Gyanwapi mosque sealed after Sivalingam found inside by the order of Varanasi court: வாரணாசி கியான்வாபி மசூதியில் சிவலிங்கம் இருந்ததாகக் கூறி அதற்கு சீல் வைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ளது.