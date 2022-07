இப்டி ஆயிடுச்சே.. அதுவும் திறந்த ஒரே வாரத்தில்! பாஜக ஆதரவாளர்கள் செயலால் யோகிக்கு நெருக்கடி

English Summary

Hashtag trending in twitter against Lucknow LuLu mall opened by Yogi Adityanath: உத்தரப்பிரதேச தலைநகர் லக்னோவில் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் திறந்து வைத்த லுலு மாலுக்கு தடைகோரி பாஜக ஆதரவாளர்கள் ட்விட்டர் ஹேஷ்டேக்கை டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.