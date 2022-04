மாஸ் சூசைட்! கோயில் மீது கை வைத்தால் அவ்வளவு தான்.. பொங்கி எழும் இந்து அமைப்பினர்.. பரபர தகவல்

English Summary

Hindu activists threatened to commit mass suicide after the railways issued a notice to shift the 250-year-old Chamunda Devi Temple: (இந்து கோயிலை இடமாற்றம் செய்ய நோட்டீஸ் அனுப்பிய ரயில்வே துறை அதிகாரிகள்) Agra temple shifting latest news in tamil.