“ஆதாரம்” இல்லையாம்.. வீட்டில் தொழுததாக புகார்! முஸ்லிம்கள் மீதான வழக்கை ரத்து செய்த உபி போலீஸ்

English Summary

UP police cancelled case for offering namaz in home: வீட்டில் முன்னறிவிப்பு இன்றி கூட்டாக தொழுகை நடத்தியதாக கூறி 26 இஸ்லாமியர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை உத்தரப்பிரதேச காவல்துறை ரத்து செய்து இருக்கிறது.